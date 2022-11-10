Москва, , 12:11 — REGNUM Госдума приняла во втором чтении и в третьем поправки, связанные с прекращением действия консолидированных групп налогоплательщиков (КГН), передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

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Данные поправки приняты в рамках законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс РФ, внесенного в Госдуму в составе бюджетного пакета.

Так, организация, являвшаяся участником КГН, после прекращения действия этой группы в связи с окончанием с 1 января 2023 года срока действия договора о создании группы, признается налогоплательщиком, перешедшим начиная с налогового периода 2023 года на исчисление ежемесячных авансовых платежей исходя из фактически полученной прибыли независимо от факта уведомления налогового органа о переходе такой организации на указанную систему уплаты авансовых платежей.

Эти налогоплательщики, начиная с 1 апреля 2023 года и далее с 1 числа любого последующего квартала 2023 года вправе перейти на уплату ежемесячных авансовых платежей при условии уведомления об этом налогового органа по месту нахождения организации не позднее 20 числа месяца, начиная с которого указанные налогоплательщики переходят на уплату ежемесячных авансовых платежей.

При переходе на уплату ежемесячных авансовых платежей начиная с 1 апреля 2023 года сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате во втором квартале 2023 года, принимается равной одной трети суммы авансового платежа, исчисленного за отчетный период три месяца 2023 года.

При переходе на уплату ежемесячных авансовых платежей начиная с 1 июля 2023 года сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в третьем квартале 2023 года, принимается равной одной трети разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам отчетного периода шесть месяцев 2023 года, и суммой авансового платежа, исчисленной за отчетный период три месяца 2023 года.

При переходе на уплату ежемесячных авансовых платежей начиная с 1 октября 2023 года сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в четвертом квартале 2023 года, принимается равной одной трети разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам отчетного периода девять месяцев 2023 года, и суммой авансового платежа, исчисленной за отчетный период шесть месяцев 2023 года.

При этом налогоплательщик не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем, на который приходится окончание последнего отчетного периода, по итогам которого исчисление сумм авансовых платежей производилось указанным налогоплательщиком исходя из ставки налога и фактически полученной прибыли, уплачивает сумму авансового платежа, исчисленного по итогам этого последнего отчетного периода.

Напомним, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что российским регионам, которые получали значительные ресурсы от участников консолидированных групп налогоплательщиков (КГН), после отмены КГН в 2023 году будет предоставлен переходный период.

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