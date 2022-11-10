Херсон, , 11:56 — REGNUM Брошенную ВСУ зенитную установку с боеприпасами обнаружили сотрудники полиции в Чаплинском муниципальном округе Херсонской области. Об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

Находка херсонской полиции ГУ МВД по Херсонской области

Брошенную ВФУ зенитную установку полиция нашла у села Григорьевка. Тут же были обнаружены комплект сменных стволов для нее, ПЗРК «Игла» и 1162 патрона калибра 14,5 мм.

«Обнаруженное вооружение и боеприпасы для дальнейшего использования переданы военным», — уточнили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, херсонские силовики проводят системную работу по поиску и ликвидации схронов оружия, брошенного ВСУ вооружения, а также по выявлению незаконного оборота оружия у населения.