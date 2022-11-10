Чебоксары, , 11:56 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев после встречи с мобилизованными земляками, которые проходят боевое слаживание в Ульяновске, попросил жителей не присылать своим родственникам-военнослужащим алкоголь в «качестве подарков». По его словам, с данной просьбой к нему обратился офицерский состав, пояснив, что это может повлиять на качественную подготовку к боевым задачам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Глава Чувашии Олег Николаев Cap.ru

Руководитель республики рассказал об итогах поездки в воинскую часть в Ульяновске, где встретился с мобилизованными землями, командованием учебной части и представителями Минобороны.

«Посмотрели структуру организации работы, условия пребывания, обеспечения питанием и другими составляющими быта и боевой учебной подготовки. В целом эта работа организована на достаточно хорошем уровне и не вызывает никаких сомнений. Но при этом есть ряд вопросов, которые попросили […] передать командиры, офицеры, причём они такие же частично мобилизованные из Чувашской Республики», — сообщил Олег Николаев.

Обращаясь к главам муниципалитетов, он открыто заявил, что ведётся «достаточно хаотичное взаимодействие» с мобилизованными гражданами, что «налагает достаточно серьёзные сложности в организации боевого слаживания и обеспечения дисциплины на должном уровне».

«Прежде всего, я обращаюсь ко всем жителям Чувашской Республики. Я понимаю, конечно, хочется их [мобилизованных] побаловать, но давайте исключим алкоголь из этих составляющих подарков и презентов, которые вы туда отправляете. Это не здорово!» — сказал глава Чувашии.

Олег Николаев пояснил, что это может отразиться на качестве подготовки мобилизованных:

«Напомню простую поговорку: тяжело в учении — легко в бою. Чем лучше они сегодня подготовятся, тем лучше выполнят боевую задачу и скорее вернутся к нам. Всех мы ждём, они здесь нужны».

Отметим, что в Чувашии всё больше жителей подхватывает народный почин по сбору гуманитарной помощи военнослужащим: приносят приготовленные ими варенья, тёплые вещи, иконы. Также формируются комплекты дополнительной экипировки, закупаются лекарства и медицинские препараты, передаются квадрокоптеры и другое оснащение.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее мобилизованные, проходящие боевое слаживание в Ульяновске, записали обращение к «большой солнечной Чувашии». По их словам, настрой у них боевой, «каждую свободную минуту» они проводят «в подготовке».

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