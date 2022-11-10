Курган, 10 ноября, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В Курганской области на хулигана, стрелявшего из карабина возле школы в городе Щучьем, завели уголовное дело по факту покушения на убийство. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР.

Пресс-служба УМВД России по Курганской области Задержание курганского хулигана

На данный момент установлено, что утром 10 ноября в городе Щучье на улице Кирова пьяный мужчина из хулиганских побуждений произвёл выстрелы из карабина в сторону проезжавшего по дороге автомобиля.

«Учитывая, что в действиях стрелявшего усматриваются признаки покушения на убийство, следственными органами СКР по Курганской области по данному факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что следователи выясняют сейчас все обстоятельства происшествия и мотивы стрельбы. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как ранее ИА REGNUM сообщали в пресс-службе УМВД России по Курганской области, стрельбу устроил 19-летний житель города Щучье, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Он стрелял из карабина, который похитил из автомобиля другого жителя города.

По информации телеграм-канала Ural Mash, подозреваемый расстрелял не одну, а несколько машин. Указано, что он является выпускником школы, возле которой применил оружие.