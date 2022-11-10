Самара, , 11:57 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил работников и ветеранов таможенной службы региона за профессиональную и системную работу. Обращение главы региона к сотрудникам ведомства по случаю дня образования Самарской таможни 10 ноября было опубликовано на сайте областного правительства.

На таможне Ctu.customs.ru

Азаров напомнил, что сотрудники Самарской таможни вносят существенный вклад в стабильную внешнеторговую деятельность предприятий области, успешно решают возложенные на них задачи по защите национальных интересов, созданию комфортных условий для ведения бизнеса, наращиванию внешних торговых связей.

«От вашей эффективной работы в значительной степени зависит эффективность реализации нацпроектов, инициированных нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, решение задач, поставленных нашими земляками в рамках долгосрочной стратегии развития региона, сохранение благоприятного инвестиционного климата в Самарской области», — приводит пресс-служба его слова.

Глава региона поблагодарил сотрудников и ветеранов ведомства за ответственность, трудолюбие, преданность своему призванию, системную работу, направленную на повышение простоты и прозрачности таможенного администрирования.

Он пожелал им успехов в профессиональной деятельности, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и благополучия.