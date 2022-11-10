Донецк, , 11:53 — REGNUM Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Куйбышевский район Донецка, а также Александровку и Минеральное. Об этом 10 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Александровки со стороны киевских войск был зафиксирован в 07:30 (совпадает с мск) ив ходе него по населённому пункту было выпущено три снаряда калибра 122 мм.

Также отмечается, что в 11:35 боевики ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка и три снаряда калибром 152 мм по Минеральному.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону установят мемориал в память героев, погибших в ходе специальной военной операции.