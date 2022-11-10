Москва, , 12:12 — REGNUM Госдума во втором и в третьем чтениях приняла поправки, которыми до 34% увеличивается налог для экспортеров сжиженного природного газа на ближайшую трехлетку, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

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Поправки приняты в рамках закона об изменениях в Налоговый кодекс РФ, который был внесен в Госдуму в составе бюджетного пакета.

Так, для организаций, которые осуществляют деятельность по производству сжиженного природного газа и до 31 декабря 2022 года включительно осуществили экспорт хотя бы одной партии сжиженного природного газа на основании лицензии на осуществление исключительного права на экспорт газа, в налоговых периодах 2023–2025 годов налоговая ставка устанавливается в размере 34%. Из них по 17% зачисляется в федеральный бюджет и бюджеты субъекта РФ.

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