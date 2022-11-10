Бухарест, 10 ноября 2022, 11:53 — REGNUM В центральном грузовом терминале черноморского порта Констанца на юге Румынии правоохранители обнаружили крупную партию контрафактных изделий с маркировкой известных мировых брендов. Об этом 10 ноября сообщает бухарестская газета Jurnalul.
По предварительным данным, груз с партией мобильных телефонов и аксессуаров к ним, а также детскими игрушками и одеждой прибыл из Китая. Как утверждают эксперты, общая сумма товара составляет около 4 млн леев ($820 тыс.).
Ведется следствие.
Согласно румынскому законодательству, соответствующая продукция будет возвращена со штрафными санкциями владельцу или уничтожена.