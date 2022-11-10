Муйский район, Бурятия, , 12:16 — REGNUM В Муйском районе Бурятии прокуратура начала проверку в связи с введением режима повышенной готовности в посёлке Таксимо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры на месте происшествия. Муйский район, Бурятия Прокуратура Бурятии

Режим был объявлен, как отмечается, из-за разрушения береговой линии вдоль очистных сооружений.

В рамках проверки сотрудники прокуратуры намерены оценить соблюдение районной администрацией законодательства в сфере защиты населения и территорий от ЧС, а также полноту принимаемых мер по их предупреждению.

«Ход работ по устранению последствий негативного явления поставлен на контроль прокуратуры района», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Муйском районе был введён режим повышенной готовности в связи с критической ситуацией с поставками твёрдого топлива.

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