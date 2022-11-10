Кишинёв, 10 ноября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду считает, что Газпром сократил поставки природного газа в республику по политическим мотивам. Об этом она 10 ноября заявила на совместном с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен брифинге в Кишинёве.

presedinte.md Президент Молдавии Майя Санду

Санду подчеркнула, что молдавская сторона всегда платила за поставленный газ, поэтому не видит коммерческих причин в действиях со стороны России.

«Газпром снизил поставки газа на 50% без объяснений. Считаем это решение политическим», — сказала Санду.

Напомним, Газпром начал сокращать поставки газа в Молдавию в октябре. Причиной стало решение Киева прекратить транспортировку топлива через участок трубопровода, расположенный на территории ЛНР. Кроме того, молдавская сторона неоднократно нарушала сроки оплаты, а также дважды сорвала принятое обязательство провести аудит исторического долга перед Газпромом, превышающего $700 млн.