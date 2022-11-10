Санкт-Петербург, 10 ноября, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Положение с импортозамещением в области средств защиты информации лучше, чем в других IT-сферах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 ноября в ходе IX международного форума «ИТ-Диалог» заявил заместитель главы ведомства Александр Шойтов.

Иван Шилов ИА REGNUM IT

«Ситуация в области импортозамещения средств защиты информации в целом значительно лучше, чем в других сферах <…> информационных технологий. <…> Другой вопрос, что не всегда это прямо точный аналог средств (защиты информации из недружественных стран). Речь идет о том, что, возможно, потребуется <…> перепроектирование системы информационной безопасности», — сказал Шойтов.

Он также допустил отказ от использования средств защиты из недружественных стран с 2025 года: «Это, конечно, возможно».