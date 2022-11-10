Москва, 10 ноября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Сегодня, 10 ноября, президент России Владимир Путин поприветствовал участников международного форума «Дни Арктики и Антарктики в Москве» и заявил, что страна нарастила научное присутствие в этих регионах, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов, ИА REGNUM Арктика

Президент подчеркнул, что в 2022 году открылась новая, яркая страница в освоении Арктики. В сентябре стартовала научная экспедиция «Северный полюс — 41» на самодвижущейся ледовой платформе.

«Безусловно, будет продолжена большая работа в Антарктиде. Там быстрыми темпами строится новый российский зимовочный комплекс станции «Восток», что позволит вести полномасштабные исследования на белом континенте», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия выступает за укрепление международного сотрудничества и в Арктике, и в Антарктике.

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