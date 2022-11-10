Тель-Авив, Израиль, , 11:59 — REGNUM Мир ожидает полное изменение стратегического баланса сил и перестройка существующего мирового порядка. К этому в конечном итоге приведёт обостряющаяся борьба за сферы влияния между Китаем и Соединёнными Штатами. Такое мнение в статье для израильской газеты The Jerusalem Post высказал политический аналитик из ОАЭ Салем Алкетби.

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«Действительно, многополярность постепенно выходит на международную арену. Мир больше не поддерживает американское лидерство. Наблюдается даже усиливающаяся склонность, особенно в Африке и на Ближнем Востоке, к Китаю и России», — отмечает автор публикации.

Он также указывает на признаки раскола в Евросоюзе, которому «трудно выйти» из конфликта на территории б. УССР.

«Вероятно, мы увидим новую геостратегическую реальность, соответствующую состоянию дел в этот исторически значимый период», — предполагает Алкетби.

По его мнению, помимо Китая, нужно учесть и роль таких соперничающих держав, таких как Индия и Россия, которые в некоторой степени зависят от исхода конфликта на территории б. УССР. Аналитик указывает, что этот конфликт во многом определит ход дальнейшего переустройства мировой системы.

«Будет ли это мир без Запада, или Запад останется в нем партнёром? Какую роль будут играть крупные блоки, такие как БРИКС и другие, в управлении мировыми делами и определении стратегических направлений на десятилетия и годы вперед?» — задаётся вопросами Алкетби.

По его словам, все эти факторы отражают быстрые изменения в глобальном ландшафте. Так, всего несколько лет назад никто и представить себе не мог, что российские флаги будут развеваться в Буркина-Фасо и Мали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналисты Jerusalem Post заявили, что отказ России от ориентированности на Запад в пользу разворота на Восток разрушит американскую гегемонию. Как отметил автор статьи, опубликованной в газете, это не новая холодная война, а скорее глобальный сдвиг: от мира, где США, будучи глобальным гегемоном, насаждали свой порядок, — к новому многополярному миропорядку, во главе которого встанут Китай, Россия, Иран, Турция и их союзники.

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