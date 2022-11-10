Калуга, , 11:48 — REGNUM На 14,2% снизился в Калужской области индекс промышленного производства за январь–сентябрь по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом 10 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

Флаг Калужской области

По данным статистики, в организациях региона по добыче полезных ископаемых индекс промышленного производства снизился на 16,9%, в секторе обрабатывающих производств на 14,2%, обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха стало меньше на 5,6%, в организациях водоснабжения, водоотведения, организациях сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений снизилось на 17,8%.

Заметно хуже стала ситуация и в сфере строительства. Объём работ за девять месяцев 2022 года снизился на 11,6%. В сентябре снижение строительства было еще более заметным — минус 22,5%. На 7,7% снизился в сентябре 2022 года оборот розничной торговли по сравнению с сентябрем 2021 года. Всего за девять месяцев розничный товарооборот в регионе уменьшился на 5,7%.

«Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги в сентябре 2022 года по отношению к августу составил 99,9%, по отношению к декабрю 2021 года — 113,5%», — отметили в статистическом ведомстве области.

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