Пермь, , 11:50 — REGNUM В Перми за девять месяцев 2022 года доходная часть бюджета города выросла на 63 млн рублей за счет штрафов. Их взыскали в автовладельцев за неоплату парковок, сообщает издание «АиФ Пермь» со ссылкой на мэрию.

Парковка Krd.ru

Чиновники отметили снижение прошлогоднего объёма финансовых поступлений на 27,6%. Вместе с тем в администрации обратили внимание на то, что в отличие от прошлых лет, в 2022 году сумма добровольной оплаты превысила объём штрафов. Ранее было наоборот.

За девять месяцев 2021 года в городскую казну поступило 72 млн рублей в качестве платы за парковку. Поступления из-за штрафных санкций составили 87 млн рублей.