Ставрополь, 10 ноября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В Ставропольском крае связали перебои с транспортом с прошедшей частичной мобилизацией, из-за которой часть водителей была призвана на военную службу. Кроме того, общественный транспорт задействован в транспортировке мобилизованных на полигоны, где проходит обучение для боевого слаживания. Жителей краевой столицы просят с пониманием отнестись к этому вопросу, заявил на брифинге в правительстве замминистра транспорта Борис Борисов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Транспорт

«Надеюсь, что вы с пониманием отнесетесь к данной ситуации и поддержите перевозчиков, которые помогают солдатам в такое непростое время», — цитирует Борисова АиФ-СК.

Для решения проблемы транспортного сообщения в Ставрополе планируется нарастить количество троллейбусов с автономным ходом, которые запустят в новые районы, где нет контактной сети. По госпрограмме должны поступить 45 новых машин.