Кронштадт, Санкт-Петербург, , 11:54 — REGNUM Один человек погиб в ДТП на внутреннем кольце Кольцевой автодороги Петербурга, проходящей по дамбе комплекса защитных сооружений (КЗС) от наводнений, сообщили 10 ноября в пресс-службе дирекции КЗС.

КАД на КЗС Петербурга Елена Молчанова © ИА REGNUM

ДТП произошло около 11:00 мск на 137 километре скоростной трассы внутреннего кольца Невской стороны дамбы. В результате столкновения двух легковых автомобилей погиб один человек.

«В настоящее время на данном участке дороги свободна для движения только левая полоса», — предупредили в КЗС.

На место происшествия выехали работники экстренных служб. По данным онлайн-карт, на месте ДТП образовался затор длиной в 1 км.