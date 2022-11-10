Тегеран, , 11:45 — REGNUM Власти Ирана на дают гарантий того, что они будут сохранять своё «стратегическое терпение» в ситуации разжигания обстановки в исламской республике. Об этом 10 ноября, обращаясь к властям Саудовской Аравии, заявил иранский министр разведки Эсмаил Хатиб, его слова приводит агентство Fars.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил Хатиб, любая нестабильность на территории Ирана может распространиться на другие страны этого региона.

«До сих пор Иран придерживался стратегического терпения с твердой рассудительностью, но он не дает никаких гарантий, что сохранит его в случае продолжения вражеских действий (по разжиганию обстановки в стране — ред.)», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций Амир Саид Иравани заявил, что «ядерный сторожевой пес ООН» (МАГАТЭ — Прим. ред.) не должен находиться под контролем крупных держав.