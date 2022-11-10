Тегеран, 10 ноября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Власти Ирана на дают гарантий того, что они будут сохранять своё «стратегическое терпение» в ситуации разжигания обстановки в исламской республике. Об этом 10 ноября, обращаясь к властям Саудовской Аравии, заявил иранский министр разведки Эсмаил Хатиб, его слова приводит агентство Fars.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Как отметил Хатиб, любая нестабильность на территории Ирана может распространиться на другие страны этого региона.

«До сих пор Иран придерживался стратегического терпения с твердой рассудительностью, но он не дает никаких гарантий, что сохранит его в случае продолжения вражеских действий (по разжиганию обстановки в стране — ред.)», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций Амир Саид Иравани заявил, что «ядерный сторожевой пес ООН» (МАГАТЭ — Прим. ред.) не должен находиться под контролем крупных держав.