Брянск, , 11:45 — REGNUM Командно-штабные учения по гражданской и территориальной обороне провели на территории Брянской области. Об этом 10 ноября в социальных сетях сообщил губернатор Александр Богомаз.

Учения по гражданской обороне Александр Ульяненко © ИА REGNUM

Учения проходили в два этапа 8 и 9 ноября. В них приняли участие все правоохранительные и силовые ведомства, органы исполнительной власти, местного самоуправления, спасательные службы гражданской обороны.

«Учитывая то, что наша Брянская область является приграничным регионом, считаю проведение таких учений крайне важным. Все цели и задачи, поставленные в ходе теоретической и практической части учений, выполнены в полном объёме», — заявил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабные учения проходят в соответствии с поручением президента РФ.