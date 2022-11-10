Брянск, 10 ноября 2022, 11:45 — REGNUM Командно-штабные учения по гражданской и территориальной обороне провели на территории Брянской области. Об этом 10 ноября в социальных сетях сообщил губернатор Александр Богомаз.
Учения проходили в два этапа 8 и 9 ноября. В них приняли участие все правоохранительные и силовые ведомства, органы исполнительной власти, местного самоуправления, спасательные службы гражданской обороны.
Как сообщало ИА REGNUM, масштабные учения проходят в соответствии с поручением президента РФ.