Кологрив, Костромская область, , 17:15 — REGNUM Директора школы в Костромской области будут судить за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает СУ СКР по Костромской области.

Так выглядит «благоустроенная» спортивная площадка кологривской школы СУ СКР по Костромской области

По версии следствия, в 2020 году Кологривская школа заключила контракт на благоустройство спортивной площадки с беговой дорожкой для детей. Средства на приведение объекта в порядок город получил в рамках национального проекта «Образование».

Исполнитель не выполнил часть работ на объекте, о чем знала руководитель школы. Тем не менее, она подписала акт о приёмке, на основании которого подрядчик незаконно получил 540 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении директора школы направлено в суд. Кроме этого, возбуждено второе уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении подрядчика. Его расследование продолжается.

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