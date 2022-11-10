Возбуждены уголовные дела из-за спортплощадки в костромском Кологриве
Кологрив, Костромская область, 10 ноября, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Директора школы в Костромской области будут судить за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает СУ СКР по Костромской области.
По версии следствия, в 2020 году Кологривская школа заключила контракт на благоустройство спортивной площадки с беговой дорожкой для детей. Средства на приведение объекта в порядок город получил в рамках национального проекта «Образование».
Исполнитель не выполнил часть работ на объекте, о чем знала руководитель школы. Тем не менее, она подписала акт о приёмке, на основании которого подрядчик незаконно получил 540 тысяч рублей.
Уголовное дело в отношении директора школы направлено в суд. Кроме этого, возбуждено второе уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении подрядчика. Его расследование продолжается.