Москва, 10 ноября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Госдума во втором и в третьем чтениях приняла поправки, которые определяют особенности исчисления и уплаты акциза на спирт и табак на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Госдума

Поправки приняты в рамках законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс РФ, который был внесен в Госдуму в составе бюджетного пакета.

Согласно поправкам, налогоплательщики акциза, осуществляющие производство алкогольной и подакцизной спиртосодержащей продукции или табачной продукции, которые на день принятия новых субъектов в состав России работали в этих регионах, осуществляют исчисление и уплату акциза в отношении указанной подакцизной продукции в порядке, установленном действующим российских законодательством. Организации, осуществляющие производство указанной продукции на территориях ДНР или ЛНР, обязаны по состоянию на 1 января 2023 года провести инвентаризацию этилового спирта, приобретенного и не использованного для производства, а также инвентаризацию остатков алкогольной и подакцизной спиртосодержащей продукции, табачной продукции, сумма акцизного налога по которым уплачена в соответствии с законодательством республик. Обязанность провести инвентаризацию также распространяется на организации из Запорожской и Херсонской областей.

Данные по инвентаризации будут направляться в налоговые органы по месту учета в произвольной форме не позднее 1 февраля 2023 года.

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