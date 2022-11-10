Сантьяго, , 12:47 — REGNUM Чилийская авиакомпания Latam и профсоюз пилотов в последний момент достигли соглашения, которое отменило намеченную на 10 ноября забастовку, направленную на требование повышения заработной платы на допандемийном уровне. Об этом пишет Prensa Latina.

Пилоты Ralf Roletschek

По словам профсоюзного лидера Марио Тронкосо, соглашение, достигнутое между сторонами, является разумным, современным и благоприятным для компании, работников и страны.

Он уточнил, что соглашение является гибким и адаптируется к требованиям компании, но при этом работникам гарантируется стабильность заработной платы с течением времени.

При этом в авиакомпании заявили, что процесс переговоров будет продлён на пять рабочих дней, чтобы стороны могли рассмотреть вопрос о разработке общего документа.

Пилоты требуют зарплату, аналогичную той, что была в 2020 году, до того, как авиакомпания уволила 240 сотрудников и сократила зарплаты на 30%.