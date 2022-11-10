Пекин, , 11:44 — REGNUM МИД Китая пока не может подтвердить участие председателя КНР Си Цзиньпина в саммите Группы двадцати (G20) в Индонезии. Об этом 10 ноября заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге.

Чжао Лицзянь China News Service

«У меня пока нет информации, которую можно было бы вам предоставить. Пожалуйста, следите за обновлениями», — сказал Чжао Лицзянь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российскую делегацию на саммите G20 возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. Саммит пройдёт на острове Бали 15–16 ноября.

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