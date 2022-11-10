Пекин, 10 ноября 2022, 11:44 — REGNUM МИД Китая пока не может подтвердить участие председателя КНР Си Цзиньпина в саммите Группы двадцати (G20) в Индонезии. Об этом 10 ноября заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге.
«У меня пока нет информации, которую можно было бы вам предоставить. Пожалуйста, следите за обновлениями», — сказал Чжао Лицзянь.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, российскую делегацию на саммите G20 возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. Саммит пройдёт на острове Бали 15–16 ноября.
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