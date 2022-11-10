Пекин, 10 ноября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. МИД Китая пока не может подтвердить участие председателя КНР Си Цзиньпина в саммите Группы двадцати (G20) в Индонезии. Об этом 10 ноября заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге.

China News Service Чжао Лицзянь

«У меня пока нет информации, которую можно было бы вам предоставить. Пожалуйста, следите за обновлениями», — сказал Чжао Лицзянь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российскую делегацию на саммите G20 возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. Саммит пройдёт на острове Бали 15–16 ноября.