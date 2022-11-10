Москва, 10 ноября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. С наступлением зимнего периода 2022–2023 годов можно ждать усиления волатильности на финансовых рынка, а стало быть, и новых снижений цены биткоина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

(сс) geralt Криптовалюта

«С наступлением зимнего периода и похолодания можно ожидать обострения проблем, связанных с развитием энергетического кризиса, в том числе ускорения инфляции и развития кризисных явлений в большинстве экономик развитых стран, — сказал он. — Есть риски неблагоприятного развития ситуации и на финансовых рынках. В этих условиях можно ожидать усиления фактора негативных ожиданий и опасений и, как следствие, усиления волатильности на финансовых рынках и в еще большей степени на рынках криптовалют и биткоина. Не исключено, что до конца 2022 года курс биткоина претерпит еще несколько резких снижений и обновит новые минимумы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров объяснил, почему котировки биткоина снова устремились вниз.