Санкт-Петербург, , 11:47 — REGNUM Трое нетрезвых пассажиров в Петербурге избили водителя и угнали у него автобус, сообщили 10 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Угон автомобиля Hdimagelib.com

Инцидент произошел глубокой ночью 9 ноября в Василеостровском районе города. Около 01:51 мск в полицию обратилась горожанка. По её словам, к ней подошел мужчина и рассказал, что у дома 1А по улице Железноводская его избили неизвестные и угнали автобус.

В этот же день в полицию обратился представитель компании-перевозчика с заявлением о том, что неизвестные совершили угон автобуса ZHONG TONG стоимостью 4 млн рублей. Вскоре наряд полиции «по горячим следам» остановил у дома 70 по 9-й линии Васильевского острова разыскиваемый автобус.

«За рулем находился 32-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. В салоне автобуса также находились двое мужчин, 1981 и 1988 годов рождения, один из которых ранее судимый», — рассказали в полиции.

Как выяснилось, злоумышленники, находясь в салоне автобуса, после распития спиртных напитков совместно с 42-летним водителем избили его, а когда тот покинул салон — уехали с места происшествия.

«Автобус после осмотра передан представителю собственника», — резюмировали в полиции, добавив, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту угона.