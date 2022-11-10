Ростов-на-Дону, , 11:44 — REGNUM В Ростове-на-Дону установят мемориал в память героев, погибших в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил председатель комитета донского парламента по делам военнослужащих Григорий Фоменко (КПРФ).

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Речь об увековечении памяти военнослужащих шла на заседании президиума ветеранской организации Южного округа войск национальной гвардии России. Монумент будет посвящён воинам, погибшим при исполнении воинского долга, в том числе в ходе специальной военной операции.

Мемориал предполагается установить на территории штаба Южного округа России.