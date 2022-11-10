Москва, , 11:43 — REGNUM Участники рынка криптовалют всё больше боятся дальнейшего усугубления геополитической конфронтации, а также развития энергетического и продовольственного кризиса, усиления инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров. Так он прокомментировал информацию о падении курса биткоина до 15,844 тыс. долларов.

Криптовалюта

«Нестабильное поведение котировок биткоина, сопровождающееся его резкими снижениями, можно объяснить рядом обстоятельств, — сказал Мастеров. — Во-первых, биткоин и криптовалюты являются децентрализованной финансовой системой и в значительной степени подвержены спекулятивной составляющей. Во-вторых, одна из значительных проблем современной мировой экономики, ведущая к нестабильности и неопределенности на финансовых рынках, заключается в серьезных диспропорциях между финансовым и реальным секторами экономики».

Как пояснил Мастеров, финансовый сектор экономики раздут и не соответствует производственным процессам, происходящим в реальной экономике.

«Для финансовых рынков сегодня характерно наличие спекулятивных и высоко рискованных инструментов, преследующих цели получения максимальной прибыли. Криптовалютам и биткоину это свойственно в еще большей степени, — сказал Мастеров. — А сложившиеся в настоящий момент условия крайне негативно влияют на ситуацию на финансовых рынках и на рынках криптовалют. Их участники всё сильнее опасаются дальнейшего усугубления геополитической конфронтации, развития энергетического и продовольственного кризиса, усиления инфляции. Как результат, возрастает роль психологических факторов. Поэтому резкие негативные изменения котировок биткоина являются логичными и ожидаемыми в сложившихся условиях».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября биткоин подешевел на 13,51%.

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