Киев, 10 ноября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В захваченных режимом Киева Николаевской и Днепропетровской областях на территории б. УССР объявлен режим воздушной тревоги. Это следует 10 ноября из онлайн-карты воздушных тревог так называемого минцифры киевского террористического режима.

Иван Шилов ИА REGNUM Днепропетровск

При этом также воздушная тревога была объявлена в захваченной Киевом части Херсонской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Дальнем Востоке для нужд специальной военной операции в защиту Донбасса откроются новые производства по изготовлению квадроциклов, квадрокоптеров и дронов, а также по выпуску лёгких автомобилей высокой проходимости типа багги.