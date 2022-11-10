Москва, 10 ноября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Курсы и предмет «Начальная военная подготовка» (НВП) в школах будут обязательными, к преподаванию будут допущены участники специальной военной операции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября, об этом заявила депутат Госдумы от СРЗП Яна Лантратова, которая получила ответ Минпросвещения на свой депутатский запрос.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

«Минпросвещения сказало, что курсы и предмет начальной военной подготовки будут обязательными для преподавания в школах», — сказала Лантратова.

Более того, с 5-го по 10-й классы будут преподавать основы военной подготовки, а в 10-м классе планируется проводить «специальные полевые выезды», сообщила парламентарий.

Преподавать курс смогут участники специальной военной операции, что в том числе будет способствовать их трудоустройству, добавила она.

Курс по начальной военной подготовке появится в школах со следующего учебного года, сообщил накануне министр просвещения Сергей Кравцов. В пресс-службе ведомства уточнили, что занятия будут внеурочными.