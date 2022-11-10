Москва, , 11:34 — REGNUM Европейский союз окажет помощь Молдавии, столкнувшейся с энергетическим кризисом. Об этом 10 ноября сообщила в Кишинёве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен Global Panorama

«Молдавия сталкивается с серьезным энергетическим кризисом, который касается не только нехватки газа и электроэнергии, но и проблем с возможностью их оплатить», — сказала она.

По словам фон дер Ляйен, в ЕС подготовили для Молдавии пакет энергетической помощи в размере 200 млн евро — 100 млн в виде гранта и ещё столько же в качестве кредита. Деньги можно получить с 1 января 2023 года.