Уфа, 10 ноября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Сильный туман и мокрый снег ожидают в Башкирии. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Туман

Сообщается, что 11 ноября в республике ожидается дождь и мокрый снег. В некоторых районах возможен туман, отложение мокрого снега на деревьях и проводах, гололед, на дорогах гололедица.

Отмечается, что температура воздуха в регионе ночью может понизиться до — 2°С, днем может потеплеть до +5°С. На автотрассах возможно ухудшение видимости в тумане до 500 метров и менее.

Сотрудники МЧС по региону рекомендуют автомобилистам, при движении в условиях ограниченной видимости и гололедицы, соблюдать скоростной режим и дистанцию между автотранспортными средствами, соответствующими погодным условиям.