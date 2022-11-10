Москва, , 11:35 — REGNUM Среди приоритетов в работе сотрудников МВД России — борьба с экстремизмом, нарушениями миграционного законодательства и киберпреступностью. Об этом сегодня, 10 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин, поздравляя полицейских с Днём сотрудника органов внутренних дел.

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Также глава государства подчеркнул, что в дальнейшем ждёт от сотрудников МВД слаженной, настойчивой работы, нацеленной на профилактику, на жёсткое пресечение любых проявлений насилия, произвола и коррупции.

«Знаю, как мужественно действуют сотрудники МВД в ходе спецоперации, пресекают провокации и диверсии, обеспечивают общественный порядок в ДНР, ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях», — отметил Путин и пожелал крепкого здоровья и успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов органов внутренних дел Российской Федерации с профессиональным праздником.

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