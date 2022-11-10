Магас, 10 ноября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В столице Ингушетии актуальным остается вопрос с распространением большого количества бродячих собак, которые угрожают жителям города Магаса и близлежащих населенных пунктов. Озабоченные проблемой власти города сообщили о намерении повести борьбу с бродячими животными в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормами ислама, сообщили в городской администрации.

State Farm Собака

«Глава города Магас Усман Аушев на очередном совещании поручил всерьез взяться за решение данной проблемы: закупить весь необходимый технический материал, привлечь специалистов, работающих в данном направлении, и приступить к работе по отлову бродячих животных, их стерилизации и дальше определять их в надежное для них место. Также Усман Баширович подчеркнул о важности проведения указанной работы согласно требованиям действующего законодательства и нормам ислама», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Что значит «в соответствии с нормами ислама», в пресс-службе не пояснили. Однако известно, что пророк Мухаммад запрещал мусульманам без всяких причин лишать жизни животных, у которых имеется право на справедливое, гуманное и милостивое отношение как у каждого создания Аллаха.

«В судный день Всевышний спросит у того, кто необоснованно и несправедливо лишил жизни воробья», — говорится в одном из хадисов о словах пророка Мухаммада.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года власти Ингушетии уже поднимали вопрос бездомных животных, которых в регионе насчитывалось более тысячи на тот момент. Говорилось о намерении построить для собак и кошек приют, для которого уже был определен земельный участок в городе Карабулаке. Необходимо было лишь определиться с источником финансирования. Предварительно называлась сумма в размере около 10-15 млн рублей.