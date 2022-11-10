Москва, 10 ноября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по физической культуре и спорту поддержал поправки в проект федерального бюджета на 2023–2025 годы, которые позволяют увеличить расходы на физкультуру и спорт, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

ИА REGNUM Госдума и экономика

«Представленные поправки увеличивают расходы федерального бюджета в рамках раздела «Физкультура и спорт» на 2,5 млрд рублей в 2023 году и в 2024 году на 2,2 млрд рублей», — сказала на заседании директор департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина РФ Светлана Гашкина.

По ее словам, основные факторы, которые увеличивают расходы в рамках внесенных поправок — «это перераспределение бюджетных ассигнований с иных госпрограмм с учетом приватизации реализуемых мероприятий».

«Это 700 млн рублей в 2023 и в 2024 — 1,8 млрд и ранее зарезервированные бюджетные ассигнования 1,4 млрд в 2023 и 0,4 млрд в 2024 также распределяются поправками», — пояснила представитель министерства.

Ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») заявил, что госпрограмма развития физической культуры и спорта стала худшей из всех программ, которые рассматривали в бюджетном комитете, и что ее нужно кардинально переработать. Позже стало известно, что в Минспорта согласились с замечаниями.