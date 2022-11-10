Биробиджан, , 11:47 — REGNUM Несовершеннолетняя жительница столицы Еврейской автономии в соцсетях демонстрировала нацистскую атрибутику. Провокационные изображения были размещены на её личной странице в открытом доступе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября в пресс-службе управления МВД по региону.

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Действия 16-летней девушки из Биробиджана квалифицировали как пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций (статья 20.3 КоАП РФ). Теперь ей грозит штраф или административный арест на несколько суток.

Дело расследовано и будет направлено в суд. К административной ответственности также будут привлечены родители несовершеннолетней.

Как сообщало ИА REGNUM, расследование уголовного дела об оправдании нацизма завершено в Омске. Там фигурант дела — 33-летний мужчина. Он обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).