Порт-о-Пренс, , 11:37 — REGNUM Координатор Гаитянской ассоциации автовладельцев и водителей Меу Шанге осуждает решение властей страны сохранить повышение цен на топливо. Об этом пишет Prensa Latina.

Гаити Marcello Casal Jr/ABr

По словам Шанге, затраты на международном рынке снизились, и это должно отразиться на розничной торговле.

Накануне Доминик Сент-Элой, глава Национальной координации гаитянских рабочих, призвал население продолжать акции протеста против повышения цен на топливо и напомнил, что тысячи рабочих уже потеряли работу из-за повторяющихся кризисов в стране.

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