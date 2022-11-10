Порт-о-Пренс, 10 ноября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Координатор Гаитянской ассоциации автовладельцев и водителей Меу Шанге осуждает решение властей страны сохранить повышение цен на топливо. Об этом пишет Prensa Latina.

Marcello Casal Jr/ABr Гаити

По словам Шанге, затраты на международном рынке снизились, и это должно отразиться на розничной торговле.

Накануне Доминик Сент-Элой, глава Национальной координации гаитянских рабочих, призвал население продолжать акции протеста против повышения цен на топливо и напомнил, что тысячи рабочих уже потеряли работу из-за повторяющихся кризисов в стране.