Анкара, 10 ноября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В случае, если Армения нормализует свои отношения с Азербайджаном, отношения Анкары и Еревана также будут положительными. Об этом 10 ноября рассказал журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в аэропорту Эсенбога в Анкаре перед вылетом в Самарканд.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«С армянской стороной наша последняя встреча была в Праге, мы им открыто сказали: если вы (Армения) направите в положительное русло отношения с Азербайджаном, то и отношения с Турцией пойдут в положительном направлении. Мы ждем от Еревана этого. Пока такой картины нет», — сказал он.

Также Эрдоган отметил, что, по его мнению, в этом вопросе наблюдается давление со стороны армянских диаспор во Франции и США, и добавил, что главная роль тут у руководства Армении, так как Анкара хочет иметь друзей, а не врагов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий президент Тайип Эрдоган рассказал, что между ним и президентом России Владимиром Путиным установился высокий уровень доверия.