Москва, 10 ноября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Казань станет местом проведения чемпионата России по спортивной гимнастике в 2023 году. Об этом 10 ноября сообщила член президиума Федерации спортивной гимнастики РФ Валентина Родионенко.

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«Следующий чемпионат России по спортивной гимнастике пройдёт в Казани. Турнир запланирован на конец марта», — приводит слова Родионенко ТАСС.

Она добавила, что место проведения кубка страны пока неизвестно, но на эти соревнования претендует Челябинск.

Напомним, в Казани проводились чемпионаты России по спортивной гимнастике в 2018 и 2022 годах.