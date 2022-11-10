Ростов-на-Дону, , 11:28 — REGNUM Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения заместителю начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией УМВД России по Таганрогу, подозреваемому в посредничестве во взяточничестве. Размер денежного вознаграждения составил 40 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября сообщили в Объединённой пресс-службе судов Ростовской области.

СИЗО Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на один месяц 30 суток — по 7 января 2023 года включительно», — уточняется в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что задержанного в Таганроге борца с коррупцией подозревают в посредничестве в передаче крупной суммы денег. Предположительно, взятка была передана в обмен на уничтожение материалов проведённой проверки в отношении крупного предприятия Таганрога.

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