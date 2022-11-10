Санкт-Петербург, , 11:23 — REGNUM К административной ответственности за десять месяцев 2022 года года привлекли 932 водителя маршруток в Петербурге. Об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Маршрутка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Проверка работы маршрутных такси осуществляется сотрудниками комтранса и полиции. Рабочие группы транспортной комиссии проверили 5675 маршруток. Из пользования изъяли около 300 транспортных средств. Их отправили на специальные стоянки.

«Бок о бок комитет и правоохранительные органы работают и над организацией безопасности дорожного движения, а также над снижением аварийности и травматизма на дорогах города», — заявили в комтрансе.

Ранее работу сотрудников полиции в Петербурге отметил вице-губернатор Валерий Пикалёв. Он сообщил, что статистика по некоторым преступлениям сократилась в городе благодаря работе правоохранительных органов.

Напомним, что в рамках перехода к новой модели транспортного обслуживания Петербург решил полностью отказаться от маршруток. Реформа заключается в уходе от коммерческих перевозок и переориентации на социальный общественный транспорт.

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