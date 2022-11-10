Оренбург, , 11:23 — REGNUM Жители Оренбургской области за девять месяцев 2022 года получили в банках 14,6 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 35,7 млрд рублей. В сентябре оформлено 2,3 тыс. договоров. Это на 10% больше, чем в августе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Ипотека Дарья Антонова © ИА REGNUM

Специалисты отмечают, что спрос на ипотеку начал восстанавливаться в июне после снижения процентных ставок, в том числе благодаря льготным программам. Оренбуржцы берут ипотеку в среднем на 23 года (год назад — на 20 лет).

По программе льготной ипотеки под 7% оренбуржцы оформили 1,6 тыс. ИЖК на сумму 3,6 млрд рублей. По программе «Семейная ипотека» оформлено 1 тыс. кредитов на сумму 2,2 млрд рублей. Рост составил 13% относительно количества договоров в январе–сентябре 2021 года.