Уссурийск, Приморский край, , 11:27 — REGNUM Сдача в эксплуатацию долгостроя в Уссурийске намечена на второй квартал 2023 год. Сотрудники регионального фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства проверили ход работ по улице Крестьянская, 94. Строительство дома подходит к завершению. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

Обманутые дольщики Дарья Драй (с) ИА REGNUM

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По словам технического директора компании-подрядчика СК «Регион» Виктора Приемкина, на строительстве дома задействовано более 65 человек.

«Мы планируем завершить устройство наружных сетей — сетей связи, дождевой канализации, системы дренажа и освещения — до наступления минусовых температур. Параллельно ведутся работы по устройству системы отопления и закрытию контура дома, чтобы в зимнее время года была возможность вести отделочные работы», — пояснил Приемкин.

Также устраняются недочеты застройщика, что не входят в перечень основных работ. Кроме того, произошло удорожание некоторых строительных материалов, возникли сложности с поставкой зарубежного оборудования. В связи с этим график выполнения отдельных видов работ «сместился». При этом срок сдачи дома в эксплуатацию остается без изменений.

Как отметил генеральный директор Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Приморского края Александр Подольский, это первый и пока единственный объект, завершение строительства которого осуществляется за счет федеральных средств.

«На данный момент в работе у фонда находится пять домов: во Владивостоке и в Артеме. На данный момент мы занимаемся подготовкой всех необходимых документов для осуществления выплат. Также принимается решение о механизме достройки дома по адресу: Сафонова, 7 во Владивостоке», — рассказал руководитель фонда.

В 2022 году ещё 26 дольщиков по линии фонда защиты прав участников долевого строительства Приморья восстановлены в правах.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральный фонд развития территорий потребовал банкротства двух жилищно-строительных кооперативов, которые числятся застройщиками многоквартирных домов в Ступино (Московская область) — ЖСК «Надежда» и ЖСК «Надежда-Ступино». Один иск арбитражем Московской области оставлен без движения, а второй начнут рассматривать 14 декабря 2022 года.