Кострома, 10 ноября 2022, 13:12 — REGNUM Состояние фельдшеров и пилотов, пострадавших в крушении санитарного вертолёта Ми-2 под Костромой, улучшается. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Костромской области Николай Гирин.
У пострадавших серьёзные травмы головы, живота, грудной клетки, переломы, ушибы лёгких. Все пациенты находятся в сознании.
Напомним, вертолёт выполнял санитарный рейс из Шарьи в Кострому вечером 8 ноября. На его борту находились пять человек — два пилота, фельдшеры и пациент с инфарктом миокарда. Больной скончался. После ЧП возбуждено уголовное дело по статье: «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
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