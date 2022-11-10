Кострома, 10 ноября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Состояние фельдшеров и пилотов, пострадавших в крушении санитарного вертолёта Ми-2 под Костромой, улучшается. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Костромской области Николай Гирин.

Официальный телеграм-канал губернатора Костромской области Доставка пострадавших в городскую больницу Костромы

«В состоянии всех четырех пациентов наблюдается положительная динамика. На данный момент трое пострадавших находятся в стабильно тяжелом состоянии, один — в относительно удовлетворительном», — говорится в сообщении администрации региона.

У пострадавших серьёзные травмы головы, живота, грудной клетки, переломы, ушибы лёгких. Все пациенты находятся в сознании.

Напомним, вертолёт выполнял санитарный рейс из Шарьи в Кострому вечером 8 ноября. На его борту находились пять человек — два пилота, фельдшеры и пациент с инфарктом миокарда. Больной скончался. После ЧП возбуждено уголовное дело по статье: «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».