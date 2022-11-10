Владивосток, 10 ноября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке для нужд специальной военной операции в защиту Донбасса откроются новые производства по изготовлению квадроциклов, квадрокоптеров и дронов, а также по выпуску лёгких автомобилей высокой проходимости типа багги. Вопросы обеспечения экономической и общественной безопасности обсудили во Владивостоке на заседании совета Дальневосточного федерального округа под руководством полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

Читайте также: Из Приморья на защиту Донбасса отправился уже третий отряд добровольцев

«Дальний Восток может освоить выпуск новой продукции. Такая работа ведётся. Мы должны сделать это как можно быстрее», — сказал Трутнев.

На Дальнем Востоке насчитывается около тысячи предприятий, обеспечивающих потребности Вооруженных сил России и оборонно-промышленного комплекса. 28 из них выпускают жилеты утепленные, мешки спальные, полотенца вафельные, термобелье, балаклавы и другую экипировку. Таким предприятиям планируется оказать дополнительную поддержку для увеличения объёмов выпускаемой продукции.

В Хабаровском крае и в Приморье есть предприятия, которые готовы выпускать бронежилеты для военнослужащих. Им также будет оказана поддержка в проведении испытаний и получении лицензии на конечный продукт.

Как сообщало ИА REGNUM, из Приморья в зону проведения специальной военной операции в защиту Донбасса 10 ноября отправили ещё одну группу добровольцев отряда «Тигр».