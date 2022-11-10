Москва, , 11:25 — REGNUM Российскую делегацию на саммите Группы двадцати (G20) в Индонезии возглавит министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Об этом сегодня, 10 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Лавров Mid.ru

«Принято решение о том, что глава государства Владимир Путин не поедет на саммит G20. Россию на саммите будет представлять Сергей Лавров», — пояснил представитель Кремля ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь индонезийского министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам Джоди Махарди заявил, что президент РФ Владимир Путин не приедет на саммит G20, который состоится 15–16 ноября,

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